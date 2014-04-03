В ЦИК рассказали, сколько кандидатов примут участие в президентских выборах

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Он заметил, что сегодня завершился процесс рассмотрения кандидатур, которые своевременно подали документы на регистрацию кандидатами в президенты. Остальные заявления оставлены без рассмотрения.

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“Все заявления кандидатов мы рассмотрели. Ну, конечно, исключать судебные обжалования вряд ли можно на этот момент, но пока что мы остановились на цифре 23”, - сказал Магера.