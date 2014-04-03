В ЦИК рассказали, сколько кандидатов примут участие в президентских выборах
18:24, 03 апреля 2014Политика
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Во внеочередных выборах президента Украины примут участие 23 кандидата.
Магера заявил, что в президентских выборах примут участие 23 кандидата
Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.
Он заметил, что сегодня завершился процесс рассмотрения кандидатур, которые своевременно подали документы на регистрацию кандидатами в президенты. Остальные заявления оставлены без рассмотрения.
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“Все заявления кандидатов мы рассмотрели. Ну, конечно, исключать судебные обжалования вряд ли можно на этот момент, но пока что мы остановились на цифре 23”, - сказал Магера.
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