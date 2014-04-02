Капитан Демьяненко уже освобожден и завтра будет в Киеве - Турчинов



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы «Шустер лайф» на Первом Национальном.

Турчинов отметил, что на сегодня весь состав внутренних войск, который остался верным присяге Украины «вышел из Крыма со своей техникой и оружием».

«Значительная часть наших военных, около 50 процентов, несколько меньше, 1059 военных вышли, около полторы тысячи остались в Крыму», - сказал спикер и добавил, что сейчас Украина работает над тем, чтобы вернуть в Украину всю военную технику, в том числе военные корабли.

Читайте такжеКапитана Демьяненко удерживают в севастопольской комендатуре российского флота

Турчинов отметил, что в Крыму работает группа старших офицеров Минобороны и Генштаба, которые обеспечивают организованную передислокацию ВСУ.

«Для нас принципиально, чтобы не остался в плену ни один украинский солдат, ни один офицер, - сказал председатель Верховной Рады. Он отметил, что имеет приятную новость: «Буквально сейчас перед началом нашего эфира позвонили наши специалисты, которые занимались этим вопросом. Капитан второго ранга Демьяненко уже освобожден и думаю, что завтра он уже будет в Киеве», - сказал Турчинов.