НАТО разрабатывает план усиления обороны в Восточной Европе - СМИ

Как сообщалось ранее, в заявлении глав МИД стран НАТО по итогам встречи по Украине говорится, что страны альянса договорились о действиях, которые подкрепили бы «обязательства НАТО по сдерживанию и коллективной обороне против любой угрозы», сообщает РИА Новости.

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Как сообщал УНИАН, Североатлантический совет в Брюсселе принял решение о поддержке Украины в военной реформе, а также заявил, что НАТО отказывается от военного и гражданского сотрудничества с Россией.