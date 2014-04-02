НАТО разрабатывает план усиления обороны в Восточной Европе - СМИ
12:52, 02 апреля 2014Политика
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НАТО в настоящее время работает над планом усиления обороны своих восточно-европейских союзников к 15 апреля, заявил в интервью агентству Рейтер главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО генерал Филип Бридлав.
НАТО обдумывает усиление обороны союзников в Восточной Европе / REUTERS
Как сообщалось ранее, в заявлении глав МИД стран НАТО по итогам встречи по Украине говорится, что страны альянса договорились о действиях, которые подкрепили бы «обязательства НАТО по сдерживанию и коллективной обороне против любой угрозы», сообщает РИА Новости.
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Как сообщал УНИАН, Североатлантический совет в Брюсселе принял решение о поддержке Украины в военной реформе, а также заявил, что НАТО отказывается от военного и гражданского сотрудничества с Россией.
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