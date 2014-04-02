НАТО готово направить в Украину военных инструкторов

Об этом заявил по итогам первого дня встречи глав МИД 28 стран НАТО генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, передает ИТАР-ТАСС.

"НАТО также поддержит процесс военных преобразований в Украине и окажет практическое содействие в повышении оборонных возможностей страны. Конкретные меры будут разработаны в течение ближайших дней, месяцев и лет. В числе возможностей - направление в эту страну мобильных групп военных инструкторов, проведение совместных учений, активизацию усилий по совместимости сил между НАТО и Украиной", - пояснил он.

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"НАТО привержена развитию партнерства с Украиной и поддержке суверенитета и территориальной целостности этой страны", - заявил он и пообещал, что альянс будет "поддерживать процессы реформ в этой стране".

"Независимая, суверенная, демократическая и процветающая Украина является ключевым элементом безопасности в евроатлантическом регионе", - подчеркнул он.

По информации источников ИТАР-ТАСС, в число объектов "критической инфраструктуры" входит газотранспортная система Украины.