Судьбу Украины решают Россия и США, а не Европа - аналитик Stratfor

Об этом написал американский политолог, глава разведывательно-аналитической организации Stratfor Джордж Фридман, перевод статьи которого опубликовал ресурс ИноСМИ.

"Интереснее всего то, что с началом очередного акта русские и американцы потянулись друг к другу. Конечно, с европейцами русские тоже говорят, но когда дискуссия подошла к вопросу об определении будущего Украины и к рассмотрению разных вариантов, Лавров начал звонить Керри, и Керри отвечает на его звонки", - пишет Фридман.

По его мнению, это демонстрирует "нечто важное в том, как устроен и действует наш мир". В частности, это то, что на фоне всех своих внутренних проблем и слабостей США остаются мировым, а Россия - региональным лидером. Вторым аспектом является отсутствие единства в ЕС как политическом субъекте.

Читайте такжеКерри: Войсками на границе Россия запугивает Украину"В Европе нет такой фигуры, которая могла бы выступать от имени европейских государств по такому важному вопросу. Британцы выступают от имени британцев, французы от имени французов, немцы от имени немцев, а поляки от имени поляков. Когда ведешь переговоры с европейцами, им надо сначала дать возможность договориться между собой", - считает Фридман.

Поэтому Россия в первую очередь начала переговоры с США.

"Если будет достигнута российско-американская договоренность о разрешении кризиса, к ней могут подключиться немцы и другие страны", - заявил Фридман.