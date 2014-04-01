ЦИК зарегистрировал Тягнибока кандидатом в президенты

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение ЦИК приняла на сегодняшнем заседании. За соответствующее постановление проголосовали 15 членов ЦИК.

Тягнибок на заседании ЦИК присутствовал лично. Поэтому председатель ЦИК Михаил Охендовский вручил ему удостоверение кандидата на пост президента.

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Как сообщал УНИАН, документы на регистрацию кандидатом на пост президента от Тягнибока поступили в ЦИК 29 марта.