ЦИК зарегистрировал Тягнибока кандидатом в президенты
17:24, 01 апреля 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера ВО “Свобода” Олега Тягнибока кандидатом на пост президента Украины на внеочередных выборах 25 мая 2014 года.
Тягнибок идет на выборы
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение ЦИК приняла на сегодняшнем заседании. За соответствующее постановление проголосовали 15 членов ЦИК.
Тягнибок на заседании ЦИК присутствовал лично. Поэтому председатель ЦИК Михаил Охендовский вручил ему удостоверение кандидата на пост президента.
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Как сообщал УНИАН, документы на регистрацию кандидатом на пост президента от Тягнибока поступили в ЦИК 29 марта.
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