В Харькове задержаны исполнители серии поджогов автомобилей евромайдановцев

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В рамках расследования по тому же Харькову задержаны исполнители серии поджогов автомобилей активистов Евромайдана в декабре-феврале. Как задержаны и нанесшие ножевые ранения активисту Дмитрию Пилипцу", - написал глава МВД.

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По его словам, в данный момент идут интенсивные следственные действия.