Керри - Лаврову: Никаких решений по Украине без участия Яценюка

Об этом заявил госсекретарь Керри, выступая поздно вечером в посольстве США по итогам переговоров, передает Радио Свобода.

Госсекретарь отметил, что среди тех предложений, которые высказали США - обеспечение прав национальных меньшинств, урегулирование языковых проблем в Украине, привлечение международных наблюдателей, инклюзивная конституционная реформа, разоружение всех незаконных вооруженных формирований и провокаторов.

Керри заявил, что никаких решений об Украине не может приниматься без участия легитимного правительства Украины во главе с Арсением Яценюком, с которым Керри, по его словам, беседовал ранее в воскресенье.

Читайте такжеКерри задержался в Европе ради продолжения переговоров об Украине

Госсекретарь сообщил, что США консультируются с правительством Украины по каждому вопросу при переговорах с Россией.

По словам Керри, правительство Украины движется вперед по пути болезненных, но нужных реформ и международное сообщество будет поддерживать его на этом пути.

Госсекретарь отметил, что среди предложений по деэскалации, которые сделали США, отвод российских войск от границ с Украиной.

По его словам, присутствие этих войск создает атмосферу страха и запугивания и не создает позитивного климата, который столь нужен Украине в настоящее время.

Керри заявил, что в ходе откровенной беседы с Лавровым он назвал действия России "незаконными" и подчеркнул, что Россия находится, как он выразился, на "неправильной стороне истории".

Тем не менее, по мнению Керри, Лавров выразил желание России поддержать Украину в её переходном периоде.

Отвечая на вопрос о возможности федерализации Украины, как это предлагает Россия, Керри заявил, что сами украинцы должны принимать решения по этому поводу. "Решать это без украинцев было бы неправильно", - отметил он.