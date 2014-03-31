США срочно вернули командующего силами НАТО обратно в Брюссель

Глава Пентагона заявил, что это продиктовано отсутствием "прозрачности" в передвижениях российских сил в районах, прилегающих к украинской границе, и в возможных действиях частей российской армии, передает NEWSru.com со ссылкой на Reuters.

Министр обороны США отметил, что генерал Бридлав, который также возглавляет европейское командование США, должен в ближайшее время провести консультации с партнерами по НАТО относительно того, как обеспечить безопасность членов альянса в Восточной Европе.

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Представители США, высказывавшиеся на условиях анонимности, выражали глубокую обеспокоенность массированным размещением российских войск вдоль украинской границы, которые они оценивали в 40 тысяч человек. В Вашингтоне опасаются, что, после аннексии Крыма, Россия готовит вторжение в континентальную часть Украины,отмечает"Радио Свобода".

Первого и второго апреля Бридлав примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО.