Путин и Обама обсудили урегулирование кризиса в Крыму

Об этом пишет Нью-Йорк Таймс " со ссылкой на заявление Белого дома, пишет Украинская правда.

Обама и Путин договорились, что дипломаты обеих стран должны в ближайшее время встретиться, чтобы обсудить этот вопрос.

В заявлении Белого дома говорится, что телефонный звонок от Путина последовал после того, как госсекретарь США Джон Керри представил предложения министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Гааге в начале этой недели.

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Белый дом не разглашает предложение, но отмечает, что Обама сказал Путину во время разговора, что США хотели бы видеть дипломатическое решение, включающее в себя отвод Россией своих войск из Крыма и отказ от дополнительных шагов по вторжению в другие части Украины.

В заявлении Белого дома говорится, что Обама, который находился в Саудовской Аравии в пятницу, "призвал Россию поддержать этот процесс и избежать дальнейших провокаций, в том числе наращивания сил на своей границе с Украиной".