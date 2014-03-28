Кремль не покажет свой "черный список": "Узнают, когда будут пересекать границу"

18:14, 28 марта 2014
Политика
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Россия не будет обнародовать имена конкретных лиц, против которых вводит санкции в ответ на санкционные списки западных стран.

кремль / investgazeta.net

"Имена мы не стали раскрывать, фигуранты «стоп-листа» узнают о том, что они в российском "черном списке", когда будут пересекать российскую границу", - сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в Москве.

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МИД РФ сообщил в пятницу, что Москва приняла ответные меры на расширение санкционных списков со стороны США, ЕС и Канады. Подробности предпринятых шагов не раскрываются. В сообщении МИД лишь отмечалось, что принятые меры во многом зеркальны.

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