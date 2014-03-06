Евросоюз опубликовал список экс-чиновников Украины, чьи банковские счета заморозят

Виктор Янукович, экс-глава администрации главы государства Андрей Клюев и еще 16 украинских чиновников и бизнесменов вошли в список лиц, в отношении которых Евросоюз вводит экономические санкции, сообщает РИА Новости.

Список опубликован в приложении к решению Совета ЕС о введении экономических санкций. «Все средства и экономические ресурсы, принадлежащие или находящиеся в собственности или под контролем лиц, установленных ответственными в незаконном присвоении государственных средств Украины, а также лиц, ответственных за нарушение прав человека на Украине, указанных в приложении, должны быть заморожены», - отмечается в документе.

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В этот список вошли экс-президент Украины Виктор Янукович и его сыновья Александр и Виктор, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-премьер Николай Азаров и его сын Алексей, экс-глава администрации президента Андрей Клюев и его брат Сергей, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-замминистра внутренних дел Виктор Ратушняк, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, экс-глава Минздрава Раиса Богатырева, бывший советник Януковича Игорь Калинин.