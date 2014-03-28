Аваков показал видеосхему убийства Сашка Билого

"Сегодня решил выложить видео, записанное непосредственно бойцами спец подразделения производившими задержание", - написал Аваков на своей странице в Facebook.

"Не подвергается так же сомнению - человеческая жизнь - высшая ценность. И даже тяжело обвиненный не должен быть лишен жизни. Произошедшее на задержание, очевидное ЧП. Именно поэтому расследование, именно поэтому публичное. Именно поэтому мое убеждение, позиция МВД вторично. А объективная публичная информация и публичные объективные выводы - единственно верный выход из ситуации", - отметил он.

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Также министр сообщил, что в ближайшие несколько дней гриф секретности со всех материалов дела будет снят, а доступ к документам, вещественных доказательств, аудио - и видео файлам станет публичным.