Большинство людей на Майдане убиты из оружия, которое было в руках силовиков - Турчинов

Об этом заявил и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов во время 21-го заседания Комитета по парламентскому сотрудничеству Украина-ЕС, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Отвечая на предложение европейских парламентариев помочь в расследовании преступлений, которые произошли на Майдане, Турчинов отметил, что украинская сторона будет благодарна за любую помощь в этом вопросе, «в том числе и за участие международных экспертов».Читайте такжеСиловики стреляли по активистам Майдана из неоплаченного оружия

«Наших следователей интересует не только вопрос, кто убивал, их интересует также вопрос, кто давал приказ убивать», - сказал он, отметив, что приказ убивать мирных граждан считает самым большим преступлением, которое совершила предыдущая власть.

По словам Турчинова, возможно, расследование проходит не так быстро, как бы этого хотелось, «но вся правда об убийцах и их заказчиках будет обнародована».Читайте такжеБойцы спецотряда "Омега" не выпустили ни одной пули во время столкновений в Киеве - командир

«Мы обязательно доведем это следствие до финального конца, а финал будет тогда, когда все и убийцы и заказчики будут сидеть на скамье подсудимых», - отметил он.