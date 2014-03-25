Таможенники в портах "выбивают" $50-100 миллионов каждый год - Ассоциация перевозчиков

Об этом сообщил заместитель гендиректора Ассоциации международных экспедиторов Украины и член Совета Южного региона АСМАП (Ассоциации Автомобильных Перевозчиков Украины) Александр Захаров в интервью Украинской правде.

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"За любое действие таможни надо платить. Все экспедиторы сталкиваются с произволом в пунктах пропуска, с процедурами выдуманного контроля. Он имеет только одну цель - заставить платить таможеннику за ускорение процесса движения транспорта", - заявил Захаров.

По его словам, система выстроена так, что ты обязан постоянно просить таможенника, а это подразумевает "благодарность".

"По самым скромным подсчетам, на вынужденные благодарности уходит 100-200 долл за один контейнер с товарами", - подчеркивает он.

При этом Захаров приводит негласный перечень обязательных и альтернативных взяток при оформлении грузов.

Фото : Українська правда

По словам экспедитора, если таксы из перечня игнорируются, таможенники максимально затягивают оформление документов либо отказываются их принимать. Подтверждением этому является время нахождения автотранспорта на территории порта.

Фото : Українська правда

Захаров говорит, что бывают дни, когда полтысячи грузовиков стоят по тридцать часов и ждут от таможенников разрешения. Частные перевозчики и экспедиторы вынуждены платить миллионы гривен штрафов за простой машин, пока не договорятся с таможней.

"В случае отказа платить взятки сотрудники таможни не принимают документы к оформлению, затягивают процесс, угрожают еще большими простоями транспорта. При этом задержанные контрабандные грузы составляют лишь тысячные доли процента от реальной пропускной работы в портах", - подчеркивает он.

По словам экспедитора, за год через Одесский и Ильичевский порты проходит не менее 500 тыс контейнеров.

"Значит, таможенники в портах "выбивают" 50-100 млн долл каждый год. Этот коррупционный "налог" закладывается в цену товара. В итоге, его выплачивают потребители при покупке импортных товаров в магазинах", - подчеркнул Захаров.

Также он рассказал, что экспедиторы договорились, что больше не будут платить взятки, и предупредили об этом таможню.

"Когда груз специально задерживают для получения "подношения", рабочие группы в составе представителей компаний и юристов приезжают и составляют документы о задержке оформления грузов. Эти документы затем можно передавать в контролирующие органы, однако часто проблему удается решить еще на этапе приезда группы", - сообщил Захаров.