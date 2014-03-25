Днепропетровский десант с оружием и техникой покинул Крым - Гриценко

25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада, которая находилась на плановых учениях в Крыму, в полном составе с оружием, на КамАЗах и бронетехнике покинула полуостров.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

“25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада. Рота десантников этой бригады численностью 80 человек была на плановых учениях в Крыму. Вместе с батальоном морских пехотинцев в Перевальном. Еще до начала российской агрессии. С начала войны держались стойко и ожидали приказа. Не дождались. И тогда они приняли собственное решение: прорываться на материк, вместе с бронетехникой и оружием!”, - написал Гриценко.

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По его информации, россиян десантники предупредили: если они будут создавать им препятствия, “то вступят в бой и будут воевать до последнего патрона, падут смертью храбрых, но не сдадутся и оружие врагу не сдадут”.

“Результат? Рота наших десантников, в полном составе, на КамАЗах и бронетехнике, со штатным оружием уже покинула Крым. Через полуостров десантников сопровождал и гарантировал безопасность их выхода на материк ...российский спецназ. Вражеские солдаты наших десантников услышали и решили, что лучше их на прочность духа не проверять!”, - отметил Гриценко, добавив, что такими солдатами страна должна гордиться.