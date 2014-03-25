Яценюк сегодня проведет заседание Кабмина

07:47, 25 марта 2014
Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк сегодня проведет заседание Правительства.

Кабмин, Кабинет министров Украины / lenta-ua.net

Кабинет министров Украины на своем заседании намерен утвердить и передать в парламент в качестве безотлагательных проекты законов о государственных закупках, о внесении изменений в бюджет на 2014 год, а также о внесении изменений в Налоговый кодекс в части ставок некоторых налогов и сборов. 

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