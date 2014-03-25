Яценюк сегодня проведет заседание Кабмина

Кабинет министров Украины на своем заседании намерен утвердить и передать в парламент в качестве безотлагательных проекты законов о государственных закупках, о внесении изменений в бюджет на 2014 год, а также о внесении изменений в Налоговый кодекс в части ставок некоторых налогов и сборов.