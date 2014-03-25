Яценюк сегодня проведет заседание Кабмина
07:47, 25 марта 2014Политика
0 0
Премьер-министр Арсений Яценюк сегодня проведет заседание Правительства.
Яценюк сегодня проведет заседание правительства / lenta-ua.net
Кабинет министров Украины на своем заседании намерен утвердить и передать в парламент в качестве безотлагательных проекты законов о государственных закупках, о внесении изменений в бюджет на 2014 год, а также о внесении изменений в Налоговый кодекс в части ставок некоторых налогов и сборов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter