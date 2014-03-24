Дума официально предложила Польше поделить Украину - СМИ

Заместитель Председателя Государственной Думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает Польше потребовать референдума по приверженности к Польше в пяти западных областях Украины:. Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской, сообщает польский канал TVP1.

МИД Польши возмущен и считает подобные заявления очень "странными". Жириновский получит вежливый ответ, без упоминания содержания письма.

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Аналогичные «предложения» получили Венгрия и Румыния: присоединить Закарпатье и Черновцы соответственно. В Украине должна остаться только ее центральная часть.

Как известно, Жириновский и ранее с трибуны Госдумы призвал к расколу Украины.

"Киев никогда не согласится на федерализацию Украины, поскольку он больше не сможет ничем управлять", - сказал он тогда.

Жириновский подчеркнул, что попытки Украины построить государство всегда заканчивались неудачей.