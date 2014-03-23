Военные опровергают информацию об освобождении Командира воинской части в Бельбеке Мамчура

"В интернете прошла информация, что некий майор Валерий Пиковец заявил об освобождении полковника Мамчура. На данный момент, 23 марта 15:20, командир не вышел на связь ни со совей женой, ни со своими офицерами. В шатате в/ч А-4515 нет майора с фамилией Пиковец. Кто это такой - неизвестно", - сказано в сообщении на сайте военной части А-4515.

Отмечается, что телефон Мамчура по-прежнему отключен.

Лариса Мамчур также опровергла информацию об освобождении своего мужа из плена российских оккупантов.