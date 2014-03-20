Сепаратисты заявляют, что у Украины не может быть имущественных претензий к Крыму

Об этом сообщила пресс-служба парламента Крыма, переименовавшего себя в Государственный совет Республики Крым.

Читайте такжеАксенов получил российский паспорт

«За последние 22 года в Крым ничего не вложено, абсолютно ничего. Все отсюда выкачивалось в центральный бюджет. Давайте пересчитаем объекты, построенные в Крыму за последние 20 лет? Их очень немного. Такое было отношение к Крыму все эти годы. Крыму не верили, Крыму не доверяли, Крым всегда подозревали, всегда было унижение. Все делалось по остаточному принципу, поэтому никаких претензий к имуществу быть не может», - сказал Константинов.

Касаясь работы бюджетно-финансовой системы, он подчеркнул, что данные по бюджету будут уточнены в ближайшее время. «Идет пересчет зарплат, стипендий, пенсий. С апреля на территории Крыма будут две валюты - и гривни, и рубли. Период хождения двух валют будет достаточным, переходный период для крымчан будет абсолютно спокойным», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 17 марта нелегитимный парламент АРК на заседании провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

Кроме того, парламент Крыма, в частности, решил, что все учреждения, предприятия и иные организации, учрежденные Украиной или с ее участием на территории Крыма, становятся учреждениями, предприятиями и иными организациями, учрежденными Республикой Крым; госсобственность Украины, находящаяся на день принятия настоящего постановления на территории Республики Крым, является государственной собственностью Республики Крым; собственность профсоюзных и иных общественных организаций Украины, является собственностью подразделений соответствующих организаций, находящихся в Республике Крым, а если таковых не имеется – государственной собственностью Республики Крым…».

18 марта в Кремле подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Министр юстиции Павел Петренко, комментируя решение самопровозглашенной власти о национализации имущества Украины, в частности, “Черноморнефтегаза” и “Укртрансгаза”, отметил, что это является фактически кражей. Он также сказал: "Если такое решение будет признано российской стороной, то мы будем это расценивать как соучастие, и будем применять соответствующие судебные инструменты на возмещение ущерба, причиненного Россией”.