ГПУ подозревает Курченко в хищении госимущества “Укргаздобычи”

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, выяснилось, что указанные лица путем совершения противоправных хозяйственных операций купли-продажи сжиженного газа нанесли ущерб интересам государства в особо крупных размерах на общую сумму свыше 1 млрд грн.

Преступление квалифицировано по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Подозреваемый объявлен в розыск, его местонахождение устанавливается.

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Как сообщал УНИАН, 6 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Русская топливно-энергетическая компания", которая принадлежит Курченко.

“Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО "Зовнитрансгаз", ГП "Петрол", ПМП "Петрол-ФОРВАРДИНГ" и ООО "Армада-Плюс") в течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки в качестве давальческого сырья и дальнейшего "реэкспорта" за границу”, - подчеркнул он.

По словам Авакова, фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд грн.

С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива.

Аваков сообщил, что по этим фактам открыто 11 уголовных производств в Крыму, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ривненской областях и в Киеве.

Во время обысков изъято 13 тыс. тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.

Кроме этого, в Киеве открыто уголовное дело по факту нанесения группой компаний "ВЕТЭК" убытков НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 1 млрд 600 млн грн.