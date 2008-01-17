Коалиция не согласится создать Национальную гвардию лично для Ющенко?

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО сомневается, что ВР поддержит создание Национальной гвардии, которая будет подчинена лично Президенту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

Он отметил, что в комитете вчера состоялось обсуждение этого законопроекта при участии заместителя главы секретариата Игоря ПУКШИНА и командующего Внутренними войсками МВД Александра КИХТЕНКО

“Позиция членов комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады практически единогласная, что этот законопроект не достаточно проработан и заключает в себе спорные положения, которые противоречат Конституции Украины, и не отвечает мировому опыту создания и деятельности силовых структур, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он сообщил, что обеспокоенность членов комитета вызывало спорное положение законопроекта о том, что Национальная гвардия - это воинское формирование с правоохранительными функциями.

По его мнению, является опасным сочетание военного компонента (в Нацгвардии предусматривается иметь авиационные части, части специального назначения и тому подобное) с правом ограничивать права и свободы граждан – задерживать, арестовывать, применять оружие.

Он добавил, что Национальную гвардию предусматривается создать на базе Внутренних войск МВД, но в то же время вывести из подчинения министра внутренних дел.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что в европейских государствах такие силовые структуры подчиняются МВД, Минобороны, Минюсту, но ни в одной стране не подчиняются непосредственно Президенту. Кроме того, законопроект не предусматривает эффективных механизмов контроля за этой силовой структурой со стороны парламента.

По его мнению, на нынешнем этапе более важным является законодательное урегулирование вопроса о подчинении Внутренних войск и обеспечении их эффективной деятельности, вместо создания новой силовой структуры.

А.ГРИЦЕНКО выразил сомнение, что законопроект будет поддержан комитетом и парламентом в целом, и скорее будет направлен на дополнительную доработку Президенту. Также он добавил, что в следующую среду комитет вернется к рассмотрению этого законопроекта.