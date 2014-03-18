Яценюк заявил, что конфликт с РФ перешел в военную стадию... и просит собрать комиссию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил сегодня в Министерстве обороны.

“Сегодня российские военные начали стрелять по украинским военнослужащим, а это уже военные преступления, которые не имеют срока давности. Поэтому необходимо немедленно созвать совместную комиссию на уровне Министерств обороны Украины, США, Великобритании и России, как участников Будапештского меморандума. Решить вопрос о недопущении дальнейшей эскалации военного конфликта и начать политический диалог о восстановлении прав Украинского государства и об остановке нарушения норм международного права Российской Федерацией”, - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, командующий Военно-морскими силами Украины контр-адмирал Сергей Гайдук сегодня, 18 марта, заявил, что против украинских военнослужащих в Крыму уже применяют огнестрельное оружие.

“В последнее время участились случаи силового демонстративного захвата воинских частей с применением оружия как огнестрельного, так и травматического”, - сказал контр-адмирал.

Читайте такжеУкраина усилила режим на границе с Крымом - Ярема

Также он прибавил, что в Симферополе был ранен украинский офицер: “В Симферополе офицер имеет два пулевых ранения в ногу. Ему оказана медицинская помощь, угрозы для жизни нет”.

Кроме того, Гайдук рассказал, что российские военнослужащие в Крыму минируют подходы к воинской части в Феодосийском гарнизоне.

В целом, по его словам, на полуострове участились случаи похищения офицеров.

«На данное время зафиксировано похищение 5 офицеров. Двух офицеров нам удалось вернуть, а трое удерживаются так называемыми силами «самообороны Крыма», - сказал Гайдук.

Также он прибавил, что зафиксированы случаи вандализма и циничного обращения с военно-медицинскими объектами и персоналом.

«Предпринято три попытки силового влияния на симферопольский госпиталь и на севастопольский», - сказал контр-адмирал.