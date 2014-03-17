ЕС подтверждает, что подпишет часть Соглашения с Украиной 21 марта

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в Выводах Совета ЕС, пункт 6 которых гласит: "Совет приветствует предложение Еврокомиссии относительно временного устранения таможенных сборов на украинский экспорт в ЕС и ожидает скорейшего принятия этого шага. Совет также ожидает подписание политической части Соглашения об ассоциации 21 марта в Брюсселе и подтверждает свою преданность подписанию и завершению работы над остальным, что вместе с политической частью представляет собой целостный документ, Соглашением".

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«Эти шаги подтвердят свободное и суверенное решение Украины относительно политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом», - говорится в Выводах Совета ЕС.

Напомним, 14 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что политическая часть Соглашения об ассоциации может быть подписанная 21 марта. Саммит ЕС назначен на 20-21 марта в Брюсселе.