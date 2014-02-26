Украина хочет подписать Ассоциацию с ЕС до президентских выборов 25 мая

Об этом в Верховной Раде заявил глава парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря, сообщает "Новый регион".

«Мы помним, что Кабинет министров Украины (во главе с Николаем Азаровым) накануне саммита в Вильнюсе принял решение о приостановлении переговоров о подписании соглашения об ассоциации с ЕС. Это вызвало протесты, люди вышли на улицы, требуя продолжить этот процесс. Учитывая, что только парламент сегодня в Украине является единственным легитимным органом власти, взял на себя всю ответственность в принятии решений, нашим заданием станет выработка четкой позиции о возобновлении переговорного процесса с ЕС. Чтобы уже в этом году обеспечить не просто завершение первой фазы либерализации визового режима с ЕС, но и выполнение второй фазы, что предполагает получение биометрических паспортов для наших граждан (возможность безвизового пересечения границ Шенгенской зоны)", – сообщил он.

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Немыря добавил, что европейская сторона в ближайшее время проведет консультации с российскими коллегами. Главная цель таких консультаций, чтобы со стороны РФ не последовало жесткой негативной реакции на подписание соглашения с ЕС.

«12-13 марта пройдет встреча на уровне ЕС и РФ по данному вопросу. Европейские эксперты уже подготовили ответ российским коллегам на все их опасения относительно присоединения Украины к соглашению об ассоциации. Мы уверены, что Украина подпишет соглашение еще до президентских выборов, если будут выполнены все технические условия. Поднимается вопрос о возможности подписания соглашения об ассоциации и.о. президента Александром Турчиновым. Наш предварительный анализ показывает, что ст.112 Конституции дает такое право и возможность», – сказал нардеп.

Немыря не исключил, что после подписания соглашения об ассоциации с ЕС Александром Турчиновым, этот договор будет ратифицирован в Верховной Раде: «Это технические вопросы... Важно будет обеспечить урегулирование всех вопросов с РФ, чтобы не повторилась та ситуация, которую мы видели ранее».

Политик напомнил, что к нему уже обратились депутаты с целью подготовки проекта постановления о позиции Верховной Рады Украины по возобновлению переговорного процесса с ЕС.

«Мы получили экспертные оценки и комментарии к этой законодательной инициативе. Завтра во время пленарного заседания Верховной Рады мы можем обсудить эту инициативу, чтобы принять это постановление до конца текущей недели», – сказал Немыря.

В свою очередь народный депутат «Батькивщина» член комитета и один из авторов проекта постановления Андрей Шевченко добавил: «Наш моральный долг перед страной и Майданом – принять это постановление. Если бы парламент это сделал раньше, то, возможно, события не развивались так трагично».

Представитель МИД Украины, который присутствовал на консультациях членов профильного комитета Верховной Рады Украины, подтвердил, что текст самого соглашения с ЕС «был готов к подписанию еще на саммите в Вильнюсе. Его осталось только распечатать».