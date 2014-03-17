МИД отзывает посла Украины в России для консультаций

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, с конца февраля Россия проводит военную оккупацию Крыма.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к РФ.