МИД отзывает посла Украины в России для консультаций

16:41, 17 марта 2014
Политика
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В связи с ситуацией вокруг Автономной Республики Крым и необходимостью обсуждения некоторых ее международных аспектов украинская сторона отзывает для консультаций Посла Украины в Российской Федерации Владимира Ельченко.

Владимир Ельченко (слева) и экс-посол Украины в России Константин Грищенко

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, с конца февраля Россия проводит военную оккупацию Крыма.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

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