СМИ: Янукович нашел себе новое элитное поместье - под Москвой

Российские журналисты нашли, где обосновался экс-президент Украины после изгнания из страны.

Как сообщает издание Собеседник со ссылкой на председателя центрального совета партии «Альянс зеленых – Народная партия» Олега Митволя, 26 февраля Виктор Янукович стал владельцем новой элитной резиденции в километре от санатория Барвиха, принадлежащего управделами президента РФ.

«Янукович теперь житель Подмосковья... И погода киевская... Можем поздравить наших украинских братьев-беженцев с приобретением вчера дома в поселке Барвиха за 52 млн долл. Рублевке слава!!!», - написал Митволь в своем Твиттере.

Читайте такжеЯнукович считал себя царем, все панически боялись делать ему замечания - охранник экс-президента"Сейчас поселок частный, а раньше он был частью санатория Управделами президента, – объяснил Митволь. – Был скандал с выведением земли из ведения санатория. В 2001 году правительство Московской области передало 99 га в собственность ООО «Кантри-Про» за 54 млн 450 тыс. рублей, хотя их рыночная стоимость составляла 52 млрд – почти в тысячу раз больше. Я просил Генпрокуратуру вернуть незаконно изъятую землю, но там уже успели понастроить элитных особняков, в которых поселились различные влиятельные люди".

Одним из таких влиятельных людей, по словам Митволя, и является теперь Виктор Янукович.

"Он стал жильцом поселка за два дня до своей пресс-конференции в Ростове-на-Дону. Вечером гуляет там по тропинкам и чувствует себя как дома. А его подругу можно встретить в торговом центре «Дрим Хаус» на Рублево-Успенском шоссе. Она туда каждый день в «Азбуку вкуса» за продуктами приезжает. Та самая женщина, которая на видео из «Межигорья» улетала с собачкой на вертолете", - говорит Митволь.

Читайте такжеВ Интернете появился виртуальный тур по МежигорьюПо словам Митволя, новое жилье Януковича - это огромный трехэтажный особняк в английском стиле, с соответствующим профессиональным дизайном, с английской мебелью. Предыдущий хозяин не мог продать его года полтора, был готов отдать даже за 35 миллионов долларов, но неожиданно получил 52 миллиона, как и просил. Покупатели приобрели объект не торгуясь. Главным условием было заселение нового жильца в день покупки.

"Коттеджный поселок «Сады Майендорф» – одно из немногих мест, которое полностью соответствует самому высокому сегменту загородной недвижимости – Luxury", – расхваливают новое место жительства Януковича московские риелторы.

Среди новых соседей экс-президента Украины - сестра лидера Азербайджана Ильхама Алиева, тесть Романа Абрамовича Александр Жуков, бывший супруг Кристины Орбакайте Руслан Байсаров.

Проникнуть в поселок журналистам не удалось даже под видом покупки тут жилья. Сначала от них потребовали имя конечного покупателя (известного бизнесмена или политика), потом – его письменную доверенность, затем – его личное присутствие.