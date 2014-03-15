В Москве тысячи россиян протестуют против ввода войск в Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, марш проходит по маршруту: Страстной бульвар - Петровский бульвар, Рождественский бульвар - Сретенский бульвар и завершится митингом на проспекте Сахарова.

Акция согласована с мэрией Москвы и предусматривает участие до 50 тысяч человек.

Участники марша держат государственные флаги Украины, России, а также некоторых российских общественных объединений и партий.

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Также можно увидеть плакаты: «Путина под суд!», «Путин! Не разжигай гражданскую войну в Украине», «Страшно жить в этой стране», «Украина, прости нас». Перед колонной растянуто большой баннер, на котором написано: «За Россию и Украину без Путина».

Участники акции скандируют: «Банду геть!», «Нет войне», «Украина, мы с тобой», «Муаммар Каддафи - Путин».

Как отметила одна из участниц акции россиянка Ирина Боганцева, она пришла на акцию, чтобы извиниться перед украинцами за введение российской армии в Крыму.

«Я хочу извиниться за ввод войск в Крыму, за проведение провокационных учений на восточной границе Украины. Я прошу прощения, что Совет Федерации России принял ужасное решение, что позволило президенту России Владимиру Путину ввести войска в Украину. Мне все это наносит огромный боли. Я чувствую свою ответственность за то, что у меня в стране такой президент. Мне очень обидно, что у нас в стране принимаются такие решения», - сказала она.

На маршруте проведения акции усилены меры безопасности. Пройти на марш и митинг можно только после соответствующей проверки металлодетекторами.

Кроме этого, в это же время в Москве пройдет шествие, организованный провластным движением «Сущность времени», который намерен выразить свою гражданскую позицию в поддержку русскоязычного населения Украины».