Аваков призвал людей не поддаваться манипуляциям российских СМИ

"По итогам ночной перестрелки радикалов в Харькове. К утру ситуация разрядилась. На месте столкновения работают криминалисты. Задержано около тридцати человек с обеих сторон конфликта. Двое убитых, несколько человек ранены, в том числе тяжело ранен милиционер. У обеих сторон изъято оружие. Идут следственные действия", - сообщил глава МВД Украины насвоей странице в соцсети.

Арсений Аваков считает, что ключем к выходу из текущей ситуации в Украине является "спокойный ментальный ответ миллионов украинцев".

Чиновник обратился к украинцам с просьбой не впадать в истерику и не злиться.

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"Не дайте вами манипулировать! Ситуация и так не простая. Не следует ее разогревать советами «быстрых» решений. Не стоит вовлекать в прямое столкновение людей в такой наэлектризованной обстановке. Думайте о словах, что произносите и пишите. Это не игра в стратегии и солдатики – это реальные процессы конфликтов и реальные жизни людей".

Глава МВД также подчеркнул, что "на ситуации и без того играют и профессионально провоцируют штатные провокаторы из соседней страны".

"Новости российских информагенств, освещающих события, появляются раньше самих событий. Финансированием спланированных беспорядков на юго-востоке страны выступают обвиненные в преступлениях бывшие руководители Украины, выступившие в смычке российскими экстремистскими силами. Это не гипотеза, не домыслы – факт", - заявил Аваков.

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По его словам, нужно "осознать происходящее не с точки зрения конкретного эпизода широкомасштабного конфликта, что внедряют нам на востоке страны".

"Критически важно создать социальный щит таким провокациям, а не истерически эмоциональный фон. Не только силовыми и организационными мерами отвечать на вброшенные провокации. По мере реальных сил и возможностей организационный и силовой ответ будет. Но самый мощный ответ, решающий – это ментальный объединяющий блок – на это нужно работать всем нам. В этом ключевой выход из текущей ситуации", - считает глава МВД.