Суд запретил проводить 16 марта в Харькове вече о федерализации

"Административный иск Харьковского горсовета к инициативной группе харьковчан в лице Логвинова Егора Витальевича удовлетворить. Ограничить право на собрание путем запрета инициативной группе в лице Логвинова Егора Витальевича на проведение 16.03 2014 г в 12.00 в Харькове на площади Свободы в городе Харькова вече-референдума по вопросу федерализации Харьковской области", - говорится в постановлении, принятом судьей Андреем Зинченко в пятницу, передает Интерфакс.

В постановлении отмечается, что оно принято "в интересах национальной безопасности и территориальной целостности государства". Постановление подлежит немедленному выполнению.

Ответчик Егор Логвинов в суде при рассмотрении иска и оглашении постановления отсутствовал.

Как сообщалось, 8 марта на пророссийском митинге на площади Свободы в Харькове было объявлено о намерении провести 16 марта вече-референдум по вопросу федерализации.

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В среду, 12 марта, на пресс-конференции председатель координационного совета русских организаций Востока Украины Геннадий Макаров и глава фонда "Честь и достоинство" Игорь Массалов подтвердили намерение провести референдум, а также сообщили о намерении представить на вече "народного губернатора Харьковской области".

Харьковский горсовет обратился в суд с просьбой запретить проведение вече-референдума. Прокурор Харькова Евгений Попович назвал этот вече-референдум незаконным.