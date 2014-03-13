Верховная Рада продолжит свою работу завтра в 10.00

18:50, 13 марта 2014
Политика
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Верховная Рада Украины продолжит свою работу завтра, 14 марта, в 10.00.

Турчинов заявил, что хочет провести заседание также и в понедельник / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

Он сказал, что следующее заседание состоится “завтра в 10 часов”.

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“Более того, я буду предлагать Верховной Раде, чтобы мы с вами собрались и в понедельник, учитывая ситуацию в Украине”, - сказал Турчинов.

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