Верховная Рада продолжит свою работу завтра в 10.00

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

Он сказал, что следующее заседание состоится “завтра в 10 часов”.

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“Более того, я буду предлагать Верховной Раде, чтобы мы с вами собрались и в понедельник, учитывая ситуацию в Украине”, - сказал Турчинов.