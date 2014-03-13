Верховная Рада продолжит свою работу завтра в 10.00
18:50, 13 марта 2014Политика
1 0
Верховная Рада Украины продолжит свою работу завтра, 14 марта, в 10.00.
Турчинов заявил, что хочет провести заседание также и в понедельник / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.
Он сказал, что следующее заседание состоится “завтра в 10 часов”.
Читайте такжеВерховная Рада выбрала судей КС и приняла их присягу
“Более того, я буду предлагать Верховной Раде, чтобы мы с вами собрались и в понедельник, учитывая ситуацию в Украине”, - сказал Турчинов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter