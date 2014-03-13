Украина ожидает завершения процедур Интерпола, после чего будет требовать экстрадиции Януковича - Аваков
Украина ожидает завершения определенных процедур для включения экс-президента Виктора Януковича в базу Интерпола, после чего будет предъявлено требование о его экстрадиции (из России).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков после заседания Кабинета министров.
”У нас есть правила Интерпола, которые сейчас реализуются. Украина подала заявку на Интерпол, В соответствии с пунктами и правилами Интерпола, он проводит специальную проверку, не попадает ли эта заявка под преследования по политческим, религиозным и другим мотивам. Интерпол имеет на это 10 дней. В соответствии с нашей заявкой, как только она (проверка) будет, мы предъявим требования по экстрадиции Януковича и целого ряда других личностей”, - сказал Аваков.
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Как сообщал УНИАН, 11 марта сбежавший из Украины Янукович выступил в российском Ростове-на-Дону с заявлением. Он опроверг слухи о своей смерти, а также заявил, что считает себя легитимным главой государства, Верховным главнокомандующим и обещает вернуться в Украину, «как только позволят обстоятельства».