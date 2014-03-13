Украина ожидает завершения процедур Интерпола, после чего будет требовать экстрадиции Януковича - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков после заседания Кабинета министров.

”У нас есть правила Интерпола, которые сейчас реализуются. Украина подала заявку на Интерпол, В соответствии с пунктами и правилами Интерпола, он проводит специальную проверку, не попадает ли эта заявка под преследования по политческим, религиозным и другим мотивам. Интерпол имеет на это 10 дней. В соответствии с нашей заявкой, как только она (проверка) будет, мы предъявим требования по экстрадиции Януковича и целого ряда других личностей”, - сказал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта сбежавший из Украины Янукович выступил в российском Ростове-на-Дону с заявлением. Он опроверг слухи о своей смерти, а также заявил, что считает себя легитимным главой государства, Верховным главнокомандующим и обещает вернуться в Украину, «как только позволят обстоятельства».