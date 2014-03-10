Глава МИД Нидерландов: Немногие на востоке Украины хотят быть подданными другой страны

Министр иностранных дел Королевства Нидерланды Франс Тиммерманс считает, что на востоке Украины не много людей, выступающих за выход из состава Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Поправьте меня, если я не прав, но мое личное впечатление заключается в том, что не так уж и много людей в Украине, в том числе на востоке, которые несмотря на всю свою любовь к русской культуре, несмотря на то, что они разговаривают на русском языке, хотели бы выступать за то, чтобы выйти из состава Украины», - сказал министр.

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По словам Тиммерманса, его личный опыт общения с людьми на востоке Украины подтверждает, что эти люди любят Россию, русскую культуру, но “они украинцы и они не хотят быть подданными другой страны”.

Он отметил, что украинские органы власти заслуживают большого комплимента, потому что не реагируют на «безумный шквал провокаций, которые сыпятся со всех сторон».

«Мне кажется, что иногда люди, живущие за пределами Украины, недооценивают тот факт, что в течение последних 20 лет украинская нация только начала складываться в пределах всей Украины, в том числе и в регионах на востоке и юге страны”, - сказал он.

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В свою очередь, министр иностранных дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерс отметил, что министры иностранных дел стран Бенилюкса видели на улицах людей, которых можно считать экстремистски настроенными. При этом он отметил, что следует различать события на улицах и состав украинского правительства. “Мы во всех наших беседах с представителями власти не увидели никаких экстремистских намерений”, - сказал Рейндерс.