Кабмин собирается выделить 125 млн грн для военных в Крыму

Правительство намерено выделить порядка 125 млн грн на выплаты единоразовой помощи военнослужащим, несущим службу в Автономной Республике Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом открывая, заседание правительства, заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

«На сегодняшнем заседания правительство намерено принять решение о выделении 125 млн грн как единоразового денежного обеспечения для военнослужащих, которые сейчас достойно защищают свою страну АР Крым», - сказал глава правительства.

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Он поручил всем ответственным ведомствам обеспечить выделение средств в кратчайшие сроки.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Путина о введении войск в Украину.

Вооружены российские военнослужащие с 27 февраля захватывают и блокируют военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

6 марта Кабмин в текущем месяце поручил выплатить всем военнослужащим ВСУ, которые проходят службу на территории АР Крым, по дополнительному месячному денежному обеспечению.

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Кроме того, Кабмин намерен принять решение о дополнительном финансовом обеспечении и выплат для военнослужащих ВСУ, начиная с 1 марта текущего года. Проектом соответствующего нормативного акта предусматривается повышение окладов по воинским званиям в 10 раз. Также предполагается, что с 1 октября 2014 года должностные оклады военных будут повышены на 50%, а с 1 января 2015 года – еще на 30%.

В целом, такие меры позволят увеличить размер денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины в 2,5 раза.