В Израиль вывезли на лечение еще 9 пострадавших на Майдане
05:54, 09 марта 2014Политика
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8 марта на лечение в Израиль транспортировали спецсамолетом еще 9 пострадавших во время акций протеста в Киеве.
Как сообщает Hromadske TV, участники Евромайдана будут лечиться в израильских клиниках на средства волонтеров.
У семи пострадавших - тяжелые ранения, у остальных - легкие. Лечить их будут престижные больнице "Каплан" (Реховот) и "Адасса" (Иерусалим). Одного из пострадавших накануне в Израиль вывезли волонтеры.
В значительной мере в договоренностях с израильской стороной поспособствовала Еврейская община Украины, говорят активисты.
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