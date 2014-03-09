В Израиль вывезли на лечение еще 9 пострадавших на Майдане

Как сообщает Hromadske TV, участники Евромайдана будут лечиться в израильских клиниках на средства волонтеров.

У семи пострадавших - тяжелые ранения, у остальных - легкие. Лечить их будут престижные больнице "Каплан" (Реховот) и "Адасса" (Иерусалим). Одного из пострадавших накануне в Израиль вывезли волонтеры.

В значительной мере в договоренностях с израильской стороной поспособствовала Еврейская община Украины, говорят активисты.