За неделю до событий в Крыму в США знали о планах Путина

Об этом заявил глава военной разведки Майкл Флинн , сообщает Украинская правда по информации NPR.

Читайте такжеТурчинов надеется, что Запад поможет побороть агрессора

По его словам, примерно за семь дней до перемещения российских воинских его ведомство предоставило руководству страны довольно подробный отчет о ситуации.

Комментируя замечание, что действия Кремля застали американское разведведомство врасплох, Флинн отметил: разведка наблюдала за деятельностью вокруг военно-морской ключевых баз.

Также Флинн отметил, что наблюдатели тщательно следят за ходом учений с целью убедиться , что это действительно обучения.