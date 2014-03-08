Восстановление Дома профсоюзов обойдется в 100 млн гривен

В настоящее время к работе привлечен "Киевпроект", который построил центральный офис профсоюзов 34 года назад, сообщает ТСН.

Предварительный осмотр свидетельствует - отремонтировать помещения возможно. Опорные конструкции сохранены. Сейчас из здания выносят уцелевшие вещи. Таких почти не осталось.

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Кабинеты, которые не сгорели, разграблены. Уцелел только архив, который находился в подвальном помещении. Все другие помещения, где базировался Штаб национального сопротивления, разрушены полностью.

Денег на восстановление у Федерации профсоюзов не хватит. Надеются, что к процессу присоединятся общественные организации и государство.

Как известно, в ночь на 19 февраля во время самых принципиальных противостояний на Майдане силовики подожгли Дом профсоюзов. Внутри заживо сгорели люди.

"Если посмотреть там на конструкцию, в частности на алюминиевые и металлические, или сейфы, если бы это зажгли бумагу или мебель, то такой температуры они не дают, эти источники пожара, чтобы сжечь сейф. Очевидно, что применялись еще какие-то спецсредства, которые привели к такому масштабному разрушению", - считает и.о. председателя Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой.