Год в Крыму будут и гривня, и рубль - Темиргалиев

Об этом заявил Рустам Темиргалиев, первый вице-премьер Совета министров автономии, руководителя которого - Сергея Аксенова - Киев считает нелегитимным.

«Переходный период при воссоединении Крыма с Россией займет около года. В этот период будут свободно обращаться две валюты: гривна и рубль. Пенсионные и социальные обязательства, а также зарплаты бюджетникам будут сохранены и индексированы (увеличены) в соответствии с законодательством РФ. Замена паспортов будет проходить по упрощенной процедуре. Права собственности будут сохранены и потребуют лишь формальной и бесплатной перерегистрации. Дипломы, выданные крымчанам украинскими вузами, будут приравнены к российским. В общем, никакого дискомфорта крымчане не почувствуют», - написал Темиргалиев в пятницу вечером на своей странице в соцсети «Фейсбук».