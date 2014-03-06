Польша увидела в решениях Совета ЕС ”больше, чем можно было надеяться”

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на Туска, который участвовал в сегодняшнем заседании Совета ЕС от Польши.

”Не все будут довольны теми решениями, но мы получили гораздо больше, чем можно было надеяться еще несколько часов назад”, - сказал он.

Туск напомнил, что Совет Евросоюза согласилась на то, чтобы подписать политическую часть соглашения об ассоциации с Украиной еще до запланированных на конец мая новых выборов Президента.

”Совет Евросоюза, европейские политики согласились на то, чтобы как можно быстрее подписать политическую часть соглашения об ассоциации (с Украиной) и когда появится такая возможность – скорее ”запустить” торговую ее часть. Скорейшее подписание соглашения об ассоциации означает очень четко ее подписания действующей властью без ожидания новых выборов”, - сказал он.

Глава правительства Польши отметил, что дискуссия в ходе сегодняшнего заседания была очень бурной, добавив, что на ее результаты имело влияние выступление главы украинского правительства Арсения Яценюка.

”После призыва главы правительства Украины все больше лидеров ЕС начало склоняться к этому сценарию (подписать соглашение с Украиной до выборов)”, - сказал Туск.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского союза, кроме согласия на подписание политической части соглашения об ассоциации Украины с ЕС, решили прекратить переговоры с Россией о введении безвизового режима и о подготовке нового договора о сотрудничестве.

Ранее на этой неделе Президент Польши Бронислав Коморовский после заседания специально созванной Совета Нацбезопасности из-за событий в Крыму заявлял, что польская власть будет выступать за то, чтобы Евросоюз официально пригрозил России санкциями за ее военное вторжение в Украину.