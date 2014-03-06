Севастополь принял решение о вхождении в состав РФ

Как сообщается на сайте горсовета, решение было принято «руководствуясь Европейской хартией местного самоуправления, статьями 38, 69 Конституции Украины, статьей 1 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, статьей 1 Международного пакта о гражданских и политических правах, на основании статей 7, 26 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине"».

Ранее горсовет вынес вопрос о вхождении Севастополя в состав РФ на референдум, назначенный на 16 марта.