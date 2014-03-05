15 раненых в результате столкновений на Майдане остаются в тяжелом состоянии — Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Олег Мусий.

«Погибших на сегодняшний день 99, в тяжелом состоянии 15. Надеемся, что эта цифра остановится, однако итоговая цифра будет известна в течение месяца, когда будет ясно состояние тяжелобольных», - заявил Мусий.

Также министр опроверг информацию, распространенную некоторыми СМИ, о том, что лекарства, привезенные добровольцами в поддержку митингующих на Майдан, находятся в неизвестном месте.

«Все лекарства на сегодняшний день находятся по адресу Трехсвятительская 7. Они маркируются, а также создается реестр, куда вносятся сроки их хранения», - сказал Мусий.

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При этом он добавил, что после переучета все лекарства будут распределены по киевским больницам, а часть из них передадут в детские дома.

Как сообщал УНИАН, сегодня в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что, по оперативным данным, во время массовых акций в Киеве и регионах Украины погибли и умерли 99 человек.

“Согласно оперативным данным, с 30 ноября 2013 года погибли и умерли на территории Украины 99 человек”, - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, с 18 февраля по 5 марта из мест обострения столкновений в центре Киева к бригадам экстренной медицинской помощи и в заведения здравоохранения за медицинской помощью обратились 1039 пострадавших, 676 из них были госпитализированы.

На лечении в заведениях здравоохранения Киева на 6.00 5 марта находятся 210 человек.