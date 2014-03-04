Тимошенко напомнила Путину, что весь мир признал легитимность новой украинской власти

Об этом она заявила во время интервью ВВС, отвечая на вопрос об упреках Путина об антиконституционном перевороте в Украине.

"Это исключительно его субъективная оценка. В Украине сегодня абсолютно легитимная власть. Эта власть была установлена благодаря воле народа. Эта власть признана всем демократическим миром, и она сегодня работает и стабилизирует Украину после того кризиса и после той разрухи, которые оставила диктатура", - сказала она.

"Я считаю, что подобные заявления - это отчаянная попытка Путина удержать в Украине свое влияние и свою власть. Кремлю необходимо перестать считать Украину своей подчиненной территорией. В Украине больше нет политиков, через которых они могут проводить свои стратегии и свои интересы имперского уровня. И с этим надо Путину смириться", - подчеркнула Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее на пресс-конференции Владимир Путин назвал Виктора Януковича единственным легитимным президентом в Украине.