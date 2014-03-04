Минобороны просит поддержать морально и финансово заблокированных в Крыму военнослужащих

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Управления прессы и информации Минобороны.

«Наши военнослужащие достойно и стойко переносят все трудности военной службы, но все мы знаем, в каких сложных обстоятельствах они оказались. Помощь нужна разная - моральная и финансовая.

Передать слова поддержки вы можете, написав письмо на электронный адрес: psmodu@gmail.com с пометкой “Письмо поддержки”, оставив комментарий или сообщение на наших страницах в социальных сетях: https://www.facebook.com/theministryofdefence.ua и https://vk.com/theministryofdefence», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

«Не стоит недооценивать вдохновляющую силу искренних слов», - отметили в Минобороны, добавив, что финансовая помощь необходима для закупки продуктов питания, питьевой воды, предметов первой необходимости и т.д.

«Давайте максимально сделаем все возможное, чтобы военнослужащие почувствовали нашу колоссальную поддержку и любовь! Пусть они почувствуют, что мы рядом с ними, стоим плечом к плечу против общенационального врага», - сообщили в Минобороны.

В Управлении прессы обнародовали банковские реквизиты для перечисления средств украинским военным:

УФ ППОКБ “Приватбанк”, МФО 324935

Получатель: Благотворительная организация “Фонд возрождения украинского флота”

Код получателя: ОКПО: 37636604

Текущий счет 26000060489109 (в гривне)

Текущий счет 26001054802650 (в долларах США)

Текущий счет 26001054803455 (в евро)

Назначение платежа: Благотворительный взнос.