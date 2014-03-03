МИД Великобритании обещает, что мир не бросит Украину

Как сообщает пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины, об этом Хейг заявил сегодня во время встречи с председателем ВР Александром Турчиновым в Киеве.

Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в Украине, уделив особое внимание событиям, которые происходят сейчас в Крыму.

По словам Турчинова, пребывание военных сил Российской Федерации на территории Крыма является недопустимым. «Мы были вынуждены мобилизовать все имеющиеся ресурсы для того, чтобы противостоять незаконным действиям на нашей территории», - сказал он.

В свою очередь, Хейг приветствовал изменения, которые сегодня происходят в Украине, отметив, что весь мир поддерживает Украину в ее движении к европейским стандартам и демократии. «А то, что происходит в Крыму, является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», - сказал министр иностранных дел Великобритании. «Мы будем принимать решительные шаги с тем, чтобы это прекратить. Мир не оставит Украину», - подчеркнул Хейг.