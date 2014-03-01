СБ ООН проводит по Украине закрытые консультации

В них принимает участие первый заместитель генсека всемирной организации Ян Элиассон, передает РИА Новости.

Как сообщил перед началом консультаций официальный представитель ООН Мартин Несирки, Элиассон намерен проинформировать представителей 15 стран - членов Совета о ситуации в Украине.

Читайте такжеСпецпосланник ООН решил не ехать в КрымКак сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единогласно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украине «к нормализации общественно-политической обстановки в этой стране».

Справка УНИАН. В Симферополе в ночь на четверг, 27 февраля, неизвестные с оружием захватили здания Верховной рады автономии и Совета министров Крыма, подняв над зданиями флаги России. По факту захвата административных зданий правоохранители открыли уголовное дело по статье "теракт".

В течение следующих дней Россия нарастила свое военное присутствие в Крыму. Российские военные на сегодня захватили или заблокировали почти все военные объекты.

Над Крымом закрыто воздушное пространство, а также перекрыты блокпостами въезды по суше на территорию автономии на перешейке перед городом Армянск и на Чонгаре.