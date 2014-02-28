Украина инициирует проведение внеочередного заседания глав внешнеполитических ведомств СНГ
21:37, 28 февраля 2014Политика
1 0
Украина инициирует проведение внеочередного заседания глав внешнеполитических ведомств СНГ.
Как сообщает департамент информационной политики МИД Украины, и.о. Министра иностранных дел Украины Андрей Дещица, как председательствующий в Совете министров иностранных дел СНГ, инициирует проведение в ближайшее время в Киеве внеочередного заседания в связи с ситуацией, сложившейся в отдельных регионах Украины, в том числе АР Крым.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter