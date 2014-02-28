Новое правительство Крыма обещает разработать антикризисную программу

Аксенов: Антикризисная программа позволит сохранить стабильность в области финансов

На следующей неделе новое правительство Крыма разработает антикризисную программу. Об этом сегодня на брифинге в Симферополе сообщил самопровозглашенный Председатель Совета министров АРК Сергей Аксенов, пишет КИА.

«В течение следующей недели мы должны разработать антикризисную программу, которая позволит сохранить стабильность в области финансов и общественной безопасности», – отметил незаконно избранный премьер.

Читайте такжеВР Крыма утвердила новое правительство

Он также охарактеризовал новый состав Совета министров АРК, отметив, что все руководители министерств и комитетов – люди с опытом. «Сформировано крымское правительство, я абсолютно уверен, что оно отвечает всем критериям и нормам, уверен, что совместно мы сможем действительно решить вопросы, которые перед нами стоят», – отметил нелегитимный Председатель крымского правительства.

Самопровозглашенный премьер Сергей Аксенов отметил, что его кандидатура "согласована с Президентом Украины Виктором Януковичем".

Напомним, сегодня был утвержден новый состав крымского правительства, Президиума и постоянных комиссий крымского парламента.