Новое правительство Крыма обещает разработать антикризисную программу
Новоизбранный нелегитимный премьер АРК Аксенов отметил, что его кандидатура "согласована с Президентом Украины Виктором Януковичем".
На следующей неделе новое правительство Крыма разработает антикризисную программу. Об этом сегодня на брифинге в Симферополе сообщил самопровозглашенный Председатель Совета министров АРК Сергей Аксенов, пишет КИА.
«В течение следующей недели мы должны разработать антикризисную программу, которая позволит сохранить стабильность в области финансов и общественной безопасности», – отметил незаконно избранный премьер.
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Он также охарактеризовал новый состав Совета министров АРК, отметив, что все руководители министерств и комитетов – люди с опытом. «Сформировано крымское правительство, я абсолютно уверен, что оно отвечает всем критериям и нормам, уверен, что совместно мы сможем действительно решить вопросы, которые перед нами стоят», – отметил нелегитимный Председатель крымского правительства.
Самопровозглашенный премьер Сергей Аксенов отметил, что его кандидатура "согласована с Президентом Украины Виктором Януковичем".
Напомним, сегодня был утвержден новый состав крымского правительства, Президиума и постоянных комиссий крымского парламента.