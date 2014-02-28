Прокуроры отказались от обвинений Тимошенко по делу ЕЭСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в начале заседания суда заявила прокурор Людмила Петровская и ее позицию поддержал прокурор Михаил Чепко.

“Собранные по делу доказательства не подтверждают вину Тимошенко в полном объеме”, - сказала Петровская.

Она заметила, что возможности сбора новых доказательств по делу исчерпаны.

“Считаем необходимым отказаться от обвинений по этому делу”, - сказала Петровская.

Она прибавила, что в случае отказа от обвинений, уголовное производство по делу ЕЭСУ должно быть закрыто.

Адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк напомнил, что ходатайство о закрытии уголовного дела защита Тимошенко заявляла неоднократно. Он поддержал высказанное прокурором мнение о необходимости закрытия уголовного производства.

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Председательствующий судья Константин Садовский удалился в комнату для совещаний для принятия решения. По его словам, постановление будет зачитано приблизительно через 40 минут.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело. По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

Справка УНИАН. Верховная Рада 21 февраля в 2014 г. приняла закон «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об имплементации к национальному законодательству положений статьи 19 Конвенции ООН против коррупции”.

Он стал основанием для освобождения Тимошенко, поскольку соответствующие нормы принятого закона декриминализируют статьи, по которым экс-премьера осудили по «газовому делу» к 7 годам лишения свободы.

На следующий день Верховная Рада приняла постановление об освобождении Тимошенко, в тот же день ее освободили.