Турчинов собрал руководителей силовых ведомств для обсуждения ситуации в Крыму

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что встреча была запланирована на 17.00.

На ней присутствовали, в частности, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель СБУ Валентин Наливайченко, другие должностные лица.