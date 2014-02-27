Турчинов собрал руководителей силовых ведомств для обсуждения ситуации в Крыму

17:44, 27 февраля 2014
Политика
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 В.о. Президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов собрал руководителей силовых ведомств для обсуждения вопроса нормализации ситуации в Крыму.

турчинов

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что встреча была запланирована на 17.00.

На ней присутствовали, в частности, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель СБУ Валентин Наливайченко, другие должностные лица.

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