Яценюк открыл заседание нового Кабмина
17:04, 27 февраля 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, назначенный сегодня на эту должность Верховной Радой, открыл заседание нового правительства.
Яценюк открыл заседание нового правительства
Как передает корреспондент УНИАН, на заседание нового Кабинета министров прибыли все назначенные министры.
После объявления о приходе Яценюка министры встали, чтобы поприветствовать его в знак уважения. Однако Яценюк обратился ко всем присутствующим впредь не вставать.
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Первым поручением Яценюка министрам было немедленно взять под контроль ситуацию в их ведомствах.
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