Яценюк открыл заседание нового Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, на заседание нового Кабинета министров прибыли все назначенные министры.

После объявления о приходе Яценюка министры встали, чтобы поприветствовать его в знак уважения. Однако Яценюк обратился ко всем присутствующим впредь не вставать.

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Первым поручением Яценюка министрам было немедленно взять под контроль ситуацию в их ведомствах.